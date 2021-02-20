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كوريا الجنوبية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 500

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كوريا الجنوبية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 500 كوريا الجنوبية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 500

مصراوي Masrawy

06:13 ص السبت 20 فبراير 2021

سول- (د ب أ):
تراجعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى ما دون 500 حالة لأول مرة في أربعة أيام، إلا أن السلطات الصحية استمرت في تسجيل إصابات متفرقة وسط مخاوف من تزايد الإصابات مجددا بعدما خففت قواعد التباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 446 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 414 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 86574 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء بأن هذا التراجع يأتي مقارنة بـ561 إصابة تم تسجيلها في اليوم السابق.

كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1553.​

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مصراوي Masrawy

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