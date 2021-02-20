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السماح فقط بالامساك باليد مع تخفيف بريطانيا قيود دور رعاية المسنين

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السماح فقط بالامساك باليد مع تخفيف بريطانيا قيود دور رعاية المسنين السماح فقط بالامساك باليد مع تخفيف بريطانيا قيود دور رعاية المسنين

مصراوي Masrawy

06:11 ص السبت 20 فبراير 2021

لندن- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت، أنه بعد شهرين من الإغلاق، سيتمكن المقيمون في دور رعاية المسنين ببريطانيا قريبا من الاتصال بزائر منتظم.

واعتبارا من 8 مارس، سيتمكن المقيمون في دور رعاية المسنين من استقبال زيارات داخلية متكررة والإمساك بيد "شخص واحد معين"، كجزء من خارطة طريق رئيس الوزراء بوريس جونسون لتخفيف قيود الإغلاق بسبب .

وسيتعين على الزائر المرشح الخضوع للاختبار قبل دخول دار رعاية المسنين كما سيتعين عليه ارتداء أدوات الوقاية الشخصية في الداخل.

وأوضحت وزارة الصحة إنه على الرغم من السماح بالإمساك باليد، سيطلب من الزوار تجنب أي اتصال وثيق.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية مات هانكوك في بيان "هذه هي الخطوة الأولى فحسب للعودة إلى حيث نريد أن نكون. نحن بحاجة للتأكد من الحفاظ على معدل الإصابة منخفضًا، من أجل السماح بزيارة أكبر خطوة بخطوة في المستقبل".

يذكر أن بريطانيا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 115 ألف حالة وفاة مرتبطة بـفيروس كورونا.​

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