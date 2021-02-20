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توجيه اتهام إلى 6 أشخاص جدد بالتورط في أعمال الشغب بالكابيتول الأمريكي

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توجيه اتهام إلى 6 أشخاص جدد بالتورط في أعمال الشغب بالكابيتول الأمريكي توجيه اتهام إلى 6 أشخاص جدد بالتورط في أعمال الشغب بالكابيتول الأمريكي

مصراوي Masrawy

06:09 ص السبت 20 فبراير 2021

واشنطن- (د ب أ):
أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا يوم الجمعة عن اعتقال ستة أشخاص آخرين ينتمون إلى جماعة "أوث كيبرز" (المحافظون على العهد) المتطرفة واتهامهم بالتورط في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول الشهر الماضي.

وتردد أن الرجال والنساء الستة الذين تم اعتقالهم هذا الأسبوع في فلوريدا ونورث كارولينا وأوهايو تعاونوا مع ثلاثة مشتبه بهم آخرين تم توجيه الاتهام إليهم في كانون ثان/يناير.

ويواجه المتهمون الجدد تهماً متنوعة، بما في ذلك التآمر لعرقلة مصادقة الكونجرس الأمريكي على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وبشكل إجمالي، تم اتهام تسعة أفراد لهم صلات مزعومة بالجماعة اليمينية، والتي غالبا ما تستخدم أساليب الميليشيات، بالتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة.​

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