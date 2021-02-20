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​​​اليوم.. للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

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​​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب ​​​اليوم.. للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران، اليوم السبت، رحلاتها إلى 64 وجهة دولية تنقل على متنها 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، باريس، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، موسكو، ميلانو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، ميونيخ، نيويورك، برلين ، فيينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل) و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

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