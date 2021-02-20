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كندا: دفعة كبيرة قادمة من لقاح كورونا ومطالبات بتوخي الحذر الشديد

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كندا: دفعة كبيرة قادمة من لقاح كورونا ومطالبات بتوخي الحذر الشديد كندا: دفعة كبيرة قادمة من لقاح كورونا ومطالبات بتوخي الحذر الشديد

مصراوي Masrawy

02:36 ص السبت 20 فبراير 2021

أوتاوا- (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الجمعة، إن مئات الآلاف من جرعات لقاح (كوفيد-19) ستصل كل أسبوع إلى كندا في المستقبل القريب.

وأضاف ترودو- بعد إجراء مكالمة مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية- إن الفيدرالية تعمل مع المقاطعات والأقاليم؛ للتأكد من استعدادها لتلقي كميات كبيرة من جرعات اللقاح بعد أسابيع من ضعف الإمدادات.

وتابع: "اللقاحات هي أولويتي القصوى، أعرف أن رؤساء حكومات المقاطعات يشعرون بنفس الشيء، إن العبء الكبير الذي سنواجهه، مع انتقال عمليات تسليم اللقاحات إلى الملايين، يعني أن المقاطعات ستحتاج إلى أن تكون جاهزة".

من جهتها، قالت رئيسة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام إن إمدادات كندا من اللقاحات ستظل صغيرة نسبيا خلال الأشهر المقبلة، مضيفة إن المقاطعات والأقاليم يجب أن تحافظ على إجراءات صارمة للصحة العامة لمنع ظهور السلالات الجديدة الأكثر عدوى.​

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مصراوي Masrawy

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