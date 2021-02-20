الإعلاميين تستدعي تامر أمين اليوم السبت للتحقيق معه

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مصراوي Masrawy

كتب مينا غالي

وجه نقيب الإعلامين النائب الدكتور طارق سعده لجنة التحقيق بالنقابة بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين مقدم البرامج بتليفزيون النهار، هذا وقد تم إبلاغه بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع وهذا هو منهج العمل بالنقابة الذي يعلمه الجميع.

جاء ذلك على خلفية المخالفات المهنية الفجة التي اقترفها أمين في حق أهلنا بالصعيد.

وتعود النقابة، لتؤكد أنها تعتز وتفتخر بكل المصريين ولاسيما اهلنا بصعيد مصر.