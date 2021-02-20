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تسجِّل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة تسجِّل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 176943 من بينهم 136889 متعافيًا

مصر تسجِّل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 399 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136889 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 176943 حالة، من ضمنهم 136889 حالة تم شفاؤها، و10250 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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