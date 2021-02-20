طائرة يمنية تغيِّر مسارها من القاهرة إلى جدة بسبب خلل فني

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استكملت رحلتها بعد التأكد من سلامتها

غيَّرت الخطوط اليمنية صباح أمس الجمعة مسار إحدى رحلاتها المتجهة إلى القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بسبب خلل فني.

وأعلنت الخطوط اليمنية أن الرحلة رقم 608 المتجهة إلى القاهرة أقلعت عند الساعة السابعة و20 دقيقة صباحًا من مطار عدن، وأبلغ بعدها قائد الطائرة بوجود خلل فني بسيط؛ فهبط في مطار الملك عبدالعزيز بجدة عملاً بإجراءات السلامة والوقاية العامة الدولية.

وأشار البيان إلى أن الرحلة أكملت طريقها إلى القاهرة بعد ساعة من هبوطها في جدة عقب التأكد من قِبل (إدارة الصيانة والهندسة) من إمكانية مواصلة الرحلة مسارها الطبيعي.