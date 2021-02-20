الكويت تسمح للأجانب بدخول أراضيها مع الالتزام بالحجر الصحي اعتبارا من الأحد

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، السماح لغير الكويتين بدخول البلاد، مع الالتزام بحجر صحي، اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال هيئة الطيران المدني الكويتية، في بيان اليوم الجمعة إن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر".

وأضافت أن "باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي".

وقال البيان إنه "يستثنى من الحجز المؤسسي (المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية) على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم".

وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر".