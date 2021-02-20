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انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان نتيجة العاصفة الثلجية

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انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان نتيجة العاصفة الثلجية انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان نتيجة العاصفة الثلجية

جي بي سي نيوز:- تسببت العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حاليا في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات وكافة مناطق البلاد.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) في بيان مساء الأربعاء أن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها، تواصل جهودها لإصلاح الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية تدريجيا إلى مختلف المناطق.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، انقطع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية.

يذكر أن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان ستستمر حتى يوم الجمعة، ويصاحبها برد قارس وصقيع استثنائي، وأدت إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج التي غمرت الطرق والسيارات وقطعت الطرق الجبلية إلى جانب توقف العمل في الموانىء البحرية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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