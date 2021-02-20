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بايدن يؤكد مجددا تواصل الجهود لإتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول يوليو

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بايدن يؤكد مجددا تواصل الجهود لإتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول يوليو بايدن يؤكد مجددا تواصل الجهود لإتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول يوليو

مصراوي Masrawy

11:54 م الجمعة 19 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجددا اليوم الجمعة، أن إدارته تواصل الجهود من أجل إتاحة اللقاحات لجميع الأمريكيين بحلول نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال بايدن، في تصريحات خلال زيارته اليوم لمقر لقاح فايزر في ميتشجان نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "سيتم توفير لقاحات كافية بحلول ذلك الوقت".مضيفا أن الجهود جارية من أجل إنتاج مئات الملايين من لقاح .

ووصف هذه الجهود بـ"غير العادية". مشيرا إلى أن توفير معايير الأمن والأمان في هذه العملية سوف يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وشدد بايدن على أن اللقاحات "آمنة" داعياً الجميع إلى تناولها.

ولفت إلى أنه تم بدء شحن اللقاحات إلى الصيدليات المحلية، مشيراً إلى أن المعدل اليومي لتطعيم الأفراد يبلغ 1.7 مليون كل يوم.

ودعا الرئيس الأمريكي الأفراد إلى الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحث الكونجرس على الموافقة على خطته الإغاثية المتعلقة بمكافحة تداعيات فيروس كورونا . داعياً الجمهوريين في الوقت نفسه إلى دعم هذه الخطة.

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مصراوي Masrawy

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