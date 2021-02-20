الإمارات ترفض مزاعم احتجاز ابنة حاكم دبي كرهينة

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مصراوي Masrawy

دبي - (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إن تغطية إعلامية عن سلامة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لا تعكس الحقيقة بعد أن ظهرت لقطات مصورة، قالت فيها الأميرة لطيفة، 35 عاما، إنها محتجزة كرهينة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفي بيان أرسل إلى وسائل إعلامية في المملكة المتحدة، بما فيها وكالة بلومبرج للأنباء، قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن أسرة الشيخة لطيفة "أكدت أن الأميرة تلقى الرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها وإخصائيين طبيين".

وأوضح بيان سفارة الإمارات في لندن، أن الأميرة لطيفة "تستمر في التحسن، ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".

وأثارت لقطات عرضتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي، جدل حول مدى صحة مقطع الفيديو، وحقيقة ما تم طرحه.