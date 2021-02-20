أخبار عاجلة

واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
إطلالة بالأبيض والأسود.. ريا أبي راشد تنشر صورة حديثة لها -
"عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة -
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد -
"يبتز ضحاياه جنسيا وماديا".. ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات ترفض مزاعم احتجاز ابنة حاكم دبي كرهينة

Print
الإمارات ترفض مزاعم احتجاز ابنة حاكم دبي كرهينة الإمارات ترفض مزاعم احتجاز ابنة حاكم دبي كرهينة

مصراوي Masrawy

11:37 م الجمعة 19 فبراير 2021

دبي - (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إن تغطية إعلامية عن سلامة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لا تعكس الحقيقة بعد أن ظهرت لقطات مصورة، قالت فيها الأميرة لطيفة، 35 عاما، إنها محتجزة كرهينة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفي بيان أرسل إلى وسائل إعلامية في المملكة المتحدة، بما فيها وكالة بلومبرج للأنباء، قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن أسرة الشيخة لطيفة "أكدت أن الأميرة تلقى الرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها وإخصائيين طبيين".

وأوضح بيان سفارة الإمارات في لندن، أن الأميرة لطيفة "تستمر في التحسن، ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".

وأثارت لقطات عرضتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي، جدل حول مدى صحة مقطع الفيديو، وحقيقة ما تم طرحه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

شبكة عيون الإخبارية