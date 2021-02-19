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رئيس التلفزيون تشيد بفريق نقل وإخراج المباريات رغم سوء الأحوال الجوية

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رئيس التلفزيون تشيد بفريق نقل وإخراج المباريات رغم سوء الأحوال الجوية رئيس التلفزيون تشيد بفريق نقل وإخراج المباريات رغم سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

08:15 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

وجهّت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، الشكر لكل فريق العمل المختص بنقل مباريات كرة القدم من مخرجين ومديري التصوير والعاملين في الإذاعات الخارجية للقيام بالعمل الدوؤب في ظل الأجواء المناخية السيئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وخاصة لوجود مباريات خارج القاهرة وكثرة عدد المباريات في هذه الظروف.

وأكدت فاروق، أنها على ثقة في أدائهم المتميز ف العمل، لإسعاد جمهور كرة القدم في والوطن العربي.

ونقل فريق عمل التلفزيون مباريات البنك الأهلي ومصر المقاصة في المقاولون، وسموحة ودكرنس في ستاد دمنهور، والأهلي والمريخ السوداني في ستاد القاهرة، في ظل أجواء وطقس صعب.

وفي يوم الأربعاء، تم نقل مباراة المقاولون العرب وأسوان في ستاد المقاولون، والإنتاج الحربي وغزل المحلة في ستاد السلام، وسيراميكا كليوباترا والاتحاد في ستاد السويس، والزمالك والإسماعيلي في ستاد القاهرة، بينما شهد يوم الخميس نقل مباراة طلائع الجيش والقناة في ستاد السويس. ​

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