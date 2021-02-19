رغد صدام حسين تكشف عن السبب وراء عدم نشر مذكرات والدها

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مصراوي Masrawy

وكالات:

كشفت الحلقة الخامسة من سلسلة اللقاءات الحصرية التي تجريها قناة العربية، مع رغد صدام حسين، عن مذكرات والدها.

وقالت إنه كان يكتب يومياته في السجن، مؤكدة أنها لا تتضمن أسرار رؤساء أو ملوك.

كما أضافت "حاولنا نشرها لأكثر مرة، وتختفي فجأة الجهة أو الشخص المسؤول عن نشرها".

تناولت في الحلقة الخامسة العلاقة الخاصة التي جمعت بين أسرتها وبين أسرة عزة الدوري، وتحدثت عن مواقف إنسانية كثيرة جمعتهما.

ودافعت ابنة صدام حسين عن الإعدامات التي كانت تحدث وقت حكم والدها وقالت: "أي إنسان يخطئ يحاكم وفق القانون العراقي والقانون العراقي فيه فقرات للإعدام".

كما نفت أي دور لها في دعم أية أعمال عنف في العراق، معتبرة أن وضعها على قائمة من 60 شخصاً دعموا الإرهاب في العراق ومذكرة توقيف بحقها جاء ردا على دفاعها على والدها وقالت: "كنت شوكة في إصبعهم".

ورفضت رغد صدام حسين أن تتحدث عن أحفاد صدام حسين، وإمكانية ممارسة دور سياسي لهم وقالت: "العائلة تعبت كثيرا حتى استقرت وليس لي الحق في كشف خصوصيتهم".

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip.