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دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

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تمركزت بنهاية طريق الليث وصولاً إلى البحر لإخطار القادمين بالمنع

دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

أخلت قوات خفر السواحل مساء اليوم الجمعة شاطئ الشعيبة من المتنزهين، ومنعت مرتاديه من الجلوس على الشاطئ.

وتفصيلاً، ذكر مصدر أن توجيهات صدرت بمنع وجود الناس على الشاطئ حرصًا على سلامتهم كإجراء احترازي بعد رصد وجود المركبات والأشخاص في الموقع.

وتجاوب مرتادو الشاطئ مع دوريات خفر السواحل التي مشطت الموقع كاملاً حتى خلا من أي مركبة فيه، كما تمركزت إحدى الدوريات في المدخل الترابي الممتد من نهاية طريق الليث وصولاً إلى بحر الشعيبة لإخطار القادمين بالمنع.

دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

الجديد الشعيبة بحر الشعيبة خفر السواحل شاطئ الشعيبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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