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"سويدي الرياض" يسجل أعلى نسبة لهطول الأمطار على مستوى المملكة

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بكمية وصلت إلى 23 ملم مكعب

سجلت كمية الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة، على حي السويدي بمدينة الرياض، أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى المملكة؛ حيث بلغت الكمية 23.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة، وتلا حي السويدي، حي النظيم بمدينة الرياض أيضاً، حيث بلغت كمية الأمطار التي سُجلت فيه 14.6 ملم.

وبيّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته، حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الجمعة، والذي بلغ 635 مليوناً و180 ألفاً و 794 م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 443.386 م³، وبلغ حجم المياه المنصرفة من البوابات 341.520- م³، أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 612.841- م³، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة 1.044.361- م³، وبلغ حجم التغير في التخزين 600.975- م³.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد طرحت سؤالاً تفاعلياً قبل ساعات على حسابها في تويتر، عن أكثر حي هطلت عليه الأمطار في الرياض، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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