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الزراعة: "المركزي لمتبقيات المبيدات" يحقق مليون عينة منذ تأسيسه

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الزراعة: "المركزي لمتبقيات المبيدات" يحقق مليون عينة منذ تأسيسه الزراعة: "المركزي لمتبقيات المبيدات" يحقق مليون عينة منذ تأسيسه

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06:44 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون منذ إنشاء المعمل وحتى الآن.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن هذا الرقم من العينات في هذا المجال يعتبر رقمًا تاريخيًا، حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب أن تحقق هذا الرقم خلال 25 عامًا، لافتة إلى أن ذلك يأتي نظرًا للدور المهم الذي يلعبه المعمل في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين.

وقالت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة في العالم، وفريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.

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