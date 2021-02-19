أخبار عاجلة

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها -
الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة -
السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا -
"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين -
غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: ندعم جهود سلطات فنزويلا الرامية لتعزيز سيادتها

Print
بوتين: ندعم جهود سلطات فنزويلا الرامية لتعزيز سيادتها بوتين: ندعم جهود سلطات فنزويلا الرامية لتعزيز سيادتها

مصراوي Masrawy

06:28 م الجمعة 19 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعم لإجراءات سلطات فنزويلا الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد.

وذكر الكرملين، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، بأن بوتين ومادورو أجريا اليوم الجمعة محادثات هاتفية حيث تطرقا بطريقة بناءة وودية إلى القضايا الملحة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا.

وأضاف البيان أن الرئيسين ركزا اهتماما خاصا على التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى ، أعرب مادورو في هذا السياق عن شكره على بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فنزويلا في فبراير الحالي.

وأطلع مادورو بوتين على الأوضاع الحالية في الجمهورية، بما في ذلك في سياق الضغوط التي تتم ممارستها على فنزويلا من الخارج، وأكد الطرفان خلال مناقشة الأجندة الثنائية التصميم المشترك على تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

شبكة عيون الإخبارية