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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

سيّرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلة خاصة رقم MS3910 من طراز آيرباص "A320Neo"، لسفر بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار دار السلام بتنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الرحلة أقلعت في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم الجمعة، من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، لتصل تنزانيا في الساعة 12 مساء اليوم.

وتابعت الشركة، أن فريق عمل مصر للطيران كان في استقبال بعثة النادي الأهلي بمطاري القاهرة ودار السلام، وذلك لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة.​

