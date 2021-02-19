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للطيران: رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة "سيمبا"

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مصر للطيران: رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة "سيمبا" للطيران: رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة "سيمبا"

مصراوي Masrawy

06:19 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:
سيّرت شركة للطيران، اليوم الجمعة، رحلة خاصة رقم MS3910 من طراز آيرباص "A320Neo"، لسفر بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار دار السلام بتنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الرحلة أقلعت في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم الجمعة، من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، لتصل تنزانيا في الساعة 12 مساء اليوم.

وتابعت الشركة، أن فريق عمل مصر للطيران كان في استقبال بعثة النادي الأهلي بمطاري القاهرة ودار السلام، وذلك لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة.​
رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي

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