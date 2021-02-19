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الأهلي يعين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

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الأهلي يعين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

الأهلي يعين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، تعيين الكابتن نايف القاضي مديرًا تنفيذيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الأستاذ عبدالإله مؤمنة: "قررنا تعيين الكابتن نايف القاضي مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم، نظرًا لما يتمتّع به من قدرات إداريـة وقيادية في المجال الرياضي، لاسيما نجاحاته الأخيرة مع المنتخبات الوطنية طوال السنوات الماضية، ولدينا ثقة كبيرة في قدرته على تولي المسؤولية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات، وكذلك خدمة الكيان الأهلاوي بالشكل الأمثل".

من جانبه عبر الكابتن نايف القاضي عن سعادته واعتزازه بثقة مجلس إدارة النادي الأهلي في تولي المهمة في هذه المرحلة الهامة، متمنيًا أن يوفق في المساهمة في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير الأهلاوية.

ومن المقرر أن يحضر الكابتن نايف القاضي تدريبات الفريق الأهـلاوي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة "الشباب" الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة (20) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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