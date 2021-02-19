أخبار عاجلة

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها -
الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة -
السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا -
"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين -
غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020

Print
26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020 26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020
بينهم نحو 450 مريضاً ومريضةً منومين

26 ألف حالة راجعت عيادات الصحة النفسية بمكة خلال عام 2020

بلغ إجمالي عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لعام 2020، أكثر من 13 ألف مريض ومريضة.

وتفصيلاً؛ في إحصائية حصلت "سبق" عليها من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، صرّح مدير العيادات والطوارئ النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الدكتور سامي أحمد اللحياني، بأن عدد المرضى المراجعين بقسم العيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠ بلغ (٢٦٠٣١) مريض ومريضة، فيما بلغ عدد المرضى المراجعين بقسم الطوارئ النفسية لعام ٢٠٢٠م (١٣٠٣٧) مريضاً ومريضة.


وأشار "اللحياني" إلى أن عدد المرضى المنومين بقسم الصحة النفسية لعام ٢٠٢٠ م (٤٥٠) مريضاً ومريضة، وبلغ عدد حالات التقييم النفسي والعلاج النفسي والسلوكي والإرشاد الأسري والاختبارات النفسية لعام ٢٠٢٠ م (١٥١٣) مريضاً ومريضة، لافتاً إلى عدد حالات اللجنة الطبية النفسية المحلية بالعيادات الخارجية النفسية لعام ٢٠٢٠م بلغ (١٦٥٩) حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها

الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة

الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة

السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا

السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا

"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين

"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين

شبكة عيون الإخبارية