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"الخريف" يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لخدمات التعدين

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"الخريف" يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين "الخريف" يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لخدمات التعدين
قال إنها ستلعب دورًا فاعلًا في تطوير الرقابة وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية

عقد مجلس إدارة الشركة لخدمات التعدين التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، اجتماعه الأول برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وناقش الاجتماع عددًا من القرارات من بينها الموافقة على لائحة عمل المجلس، ولوائح عمل اللجان المنبثقة عنه، كما وافق على تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة للشركة.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الدور المهم للشركة في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين عن طريق قيامها بمزاولة وتنفيذ المهام الموكلة إليها تحت إشراف الوزارة، بهدف توفير بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وقال: "من المنتظر أن يكون للشركة السعودية لخدمات التعدين دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك، بعد إتمام توقيع عقد إسناد الخدمات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة".

مما يذكر أن مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين يضم: وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف رئيساً، والمهندس خالد بن صالح المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائباً للرئيس، وعبدالعزيز بن صالح الفريح مستشار وزير المالية رئيس اللجنة التوجيهية عضواً، وفيصل بن محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمركز الإيرادات غير النفطية في وزارة المالية عضواً، والمهندس صالح بن عبدالله العقيلي وكيل وزارة الصناعة للموارد التعدينية عضواً، والمهندس أحمد بن محمد فقيه وكيل وزارة الصناعة للرقابة التعدينية عضواً، ومعاذ بن عبدالرحمن الحسيني عضواً، وأحمد بن محمد الجغيمان عضواً، وخالد بن سالم الرويس عضواً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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