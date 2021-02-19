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‏‎الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي يعيش لحظة حاسمة ونخوض مفاوضات حوله

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‏‎الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي يعيش لحظة حاسمة ونخوض مفاوضات حوله ‏‎الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي يعيش لحظة حاسمة ونخوض مفاوضات حوله

مصراوي Masrawy

06:00 م الجمعة 19 فبراير 2021

وكالات:
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق النووي "يعيش لحظة حاسمة" مع إعلان إيران تخفيض التزاماتها بالاتفاق، وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي.
وأكد الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت عنه قناة الشرق، اليوم الجمعة أنه يخوض مفاوضات مكثفة حوله.
وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت موافقتها على دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران.
أخبرت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإلغاء طلب سابق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".
وكان مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، هدد القوي الغربية، بانسحاب بلاده من البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، موضحا أن الانسحاب لا مفر منه دون رفعا لعقوبات المفروضة على إيران من قبل أمريكا.
وأكد أن بلاده ستمضي في تخصيب اليورانيوم وزيادة انتاجه لـ 20 % إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها في غضون 4 أيام.
وذكر أن أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم يتبق لهم سوى 4 أيام ، ومن دون إلغاء العقوبات بشكل فاعل فإن خروج إيران من البروتوكول الإضافي حتمي، وأكد أن الكل بالتأكيد لن ينتظر الاجتماعات والتقاط الصور والوعود الفارغة للبيت الأبيض من أجل تنفيذ الاتفاق الذي موقع عليه بالفعل.

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مصراوي Masrawy

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