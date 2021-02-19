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موسكو ترحب بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ

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موسكو ترحب بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ موسكو ترحب بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ

مصراوي Masrawy

05:57 م الجمعة 19 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقًا على الحدث: "نرحب بهذه الخطوة".

وبحسب بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، والذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني، جاء بأن الولايات المتحدة، عادت اليوم الجمعة، إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 30 يومًا من تقديم إخطار رسمي بذلك.

من جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن قضايا المناخ، على أمل اتباع نهج غير مسيس، مشددًا، في الوقت ذاته، على أن الجانب الروسي يتخذ نهجا مسؤولا تجاه قضية مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وعقب تنصيبه، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة من الأوامر التنفيذية لإلغاء قرارات أصدرها سلفه دونالد ، شملت عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وإنهاء الحظر المفروض على دخول رعايا دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ الذي وقع عليها سلفه باراك اوباما، كما أخطر ترامب، في الـ7 من يوليو 2020، الكونجرس بشكل رسمي، انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه تعاني القصور ورفضت تنفيذ إصلاحات مطلوبة، واتهمها بالمحاباة لصالح الصين وإخفاء الحقائق فيما يخص مواجهة وباء كوفيد-19.

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مصراوي Masrawy

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