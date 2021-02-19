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الأخضر تحت 20 عامًا يقيم تجمعًا استكشافيًا في جازان.. و"المحمدي" يستدعي 32 لاعباً

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ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا 2023

الأخضر تحت 20 عامًا يقيم تجمعًا استكشافيًا في جازان.. و

يقيم السعودي تحت 20 عامًا تجمعًا استكشافيًا في منطقة جازان، بدءًا من يوم غدٍ السبت وحتى الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (32) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، ومشعل المطيري، وعمار العمار، وأحمد أبو راسين، وعمران الجهني، ومحمد عبدالرحمن، وبندر الشمراني، وحسن ربيع، ومشعل الحمدان، وجواد المولد، وسالم النجدي، وتركي الجعدي، ومشعل الدوسري، وخالد مداد، وفارس الشهري، وعبدالرحمن السلمي، وفهد الطالب، وعبدالإله فرحات، وعبدالهادي القحطاني، ووليد العيافي، وصالح الرحماني، ومحمد آل سالم، وصفوان الجهني، وجواد محمد، وعبدالعزيز القحطاني، ومشاري المعين، وأحمد العيسى، وعمر الشراري، وعلي آل جبيع، وعامر عبدالرحمن، ومشعل الحارثي، ومحمد الدريس.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته بحصة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعدّ الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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