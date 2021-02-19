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متحف الفن الإسلامي يعرض تعريفيًا لإبراز مقتنياته

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متحف الفن الإسلامي يعرض فيديو تعريفيًا لإبراز مقتنياته متحف الفن الإسلامي يعرض تعريفيًا لإبراز مقتنياته

مصراوي Masrawy

05:18 م الجمعة 19 فبراير 2021

(مصراوي):

نشر متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، قصيرًا يستعرض فيه كأس "عبدالصمد بن علي" المصنوع من الزجاج ذا البريق المعدني.

تعتبر هذه الكأس من أقدم الكؤوس فى العالم الإسلامي، عثر عليها بحفائر مدينة الفسطاط سنة 1965، ويرجع تاريخها فيما بين عام 753-754م.

تزيّن حافة الكأس كتابات تبرز مكانة مالكه، إذ تضم مجموعة دعوات متتالية لـ"عبدالصمد بن علي"، المتوفى سنة 185هـ/801-892م، وهو عم الخلفاء العباسيين وشقيق صالح بن علي قائد جيوش العباسيين ومشيد مدينة العسكر، ويرجح أنه شارك مع أخيه في إلقاء القبض على آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد الثاني سنة 132هـ.

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مصراوي Masrawy

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