أخبار عاجلة

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها -
الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة -
السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا -
"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين -
غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير يمني: "الحوثي" يواصل الحشد لـ"محرقة مفتوحة" في مأرب

Print
وزير يمني: "الحوثي" يواصل الحشد لـ"محرقة مفتوحة" في مأرب وزير يمني: "الحوثي" يواصل الحشد لـ"محرقة مفتوحة" في مأرب
دعا القبائل في مناطق الميليشيا لمنع إلحاق أبنائها بمواكب الموت

وزير يمني:

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن "ميليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في مأرب"، وذلك وسط قلق دولي ومحلي حول الأوضاع في مأرب.

وقال "الإرياني" على "تويتر"، الجمعة: ميليشيات الحوثي غير مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من الجثث والجرحى.

وأضاف: ندعو القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع إلحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية ورفض السماح باستغلالهم لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قد جدّدت قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب. وحثت اللجنة في بيان جميع أطراف النزاع على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية.

جدير بالذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، شدد خلال إحاطته الخميس في مجلس الأمن على ضرورة وقف الهجوم الحوثي على مأرب التي تأوي آلاف النازحين بشكل فوري، موضحًا أن هذا الهجوم يهدد السلام ويشكل خطراً على النازحين.

وحذرت الأمم المتحدة قبل أيام من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء تصعيد ميليشيات الحوثي، وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، الثلاثاء الماضي، أن الهجوم الحوثي "يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وقد يتسبب في نزوح مئات الآلاف؛ الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

يُذكر أن الحوثيين كانوا شنوا حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرق العاصمة صنعاء قبل نحو عام، وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية، فيما حذرت اليمنية من كارثة إنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين

متحدث الحكومة عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين

برلمان فنزويلا يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد

برلمان فنزويلا يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد

"نقل النواب" تدعو الحكومة للبت في تبعية "القابضة للنقل البحري"

"نقل النواب" تدعو الحكومة للبت في تبعية "القابضة للنقل البحري"

أمريكا وألمانيا تدعوان مجلس النواب الليبي للانعقاد لمنح الحكومة الثقة

أمريكا وألمانيا تدعوان مجلس النواب الليبي للانعقاد لمنح الحكومة الثقة

شبكة عيون الإخبارية