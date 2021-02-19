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بريطانيا: انخفاض الزيادة اليومية في إصابات "كورونا" بمعدل أسرع من الأسبوع الماضي

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بريطانيا: انخفاض الزيادة اليومية في إصابات "كورونا" بمعدل أسرع من الأسبوع الماضي بريطانيا: انخفاض الزيادة اليومية في إصابات "كورونا" بمعدل أسرع من الأسبوع الماضي

مصراوي Masrawy

05:25 م الجمعة 19 فبراير 2021

لندن - (أ ش أ):
أعلنت البريطانية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في المملكة المتحدة تنخفض بنسبة 3 إلى 6 بالمائة في كل يوم من أيام هذا الأسبوع، وهو معدل انخفاض أسرع من معدل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدل الاستنساخ (R) أيضا بنسبة طفيفة.
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة أن معدل الزيادة اليومية في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" سجل خلال هذا الأسبوع ما بين 3- و 6- بالمئة، مقارنة بـ 5- و 2- خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض معدل الاستنساخ إلى ما بين 6ر0 و 9ر0 ، وهو ما يعني أنه، في المتوسط، ينقل كل 10 مصابين العدوى لما بين 6 و9 أشخاص آخرين، وتراوح معدل الاستنساخ، الأسبوع الماضي، بين 7ر0 و9ر0.

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