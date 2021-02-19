بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا - صور

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلى تنزانيا، للمشاركة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيها سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث تطير البعثة على رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران.

واختتم الأهلى، بعد ظهر اليوم الجمعة، تدريباته باستاد مختار التتش، واختار الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر إلى تنزانيا للمشاركة في البطولة، بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتربع الأهلي على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.