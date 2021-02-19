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القاهرة الأكثر.. : 2626 محلاً تجارياً يشاركون في الأوكازيون

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القاهرة الأكثر.. التموين: 2626 محلاً تجارياً يشاركون في الأوكازيون القاهرة الأكثر.. : 2626 محلاً تجارياً يشاركون في الأوكازيون

مصراوي Masrawy

04:56 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - محمد سامي:
قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير والتجارة الداخلية، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بـ 1131 محلا، تنوعت بين ملابس وأدوات منزلية.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن الجيزة احتلت المرحلة الثانية بــ 413 تليها الإسكندرية بـ 226، مشيرا إلى أن إجمالي المحال المشاركة في الأوكازيون حتى اليوم وصل إلى 2626.

ولفت مساعد وزير التموين، إلى أن التخفيضات بالأوكازيون كبيرة، موضحا أن نسب التخفيضات في الأوكازيون تتراوح ما بين الـ 15 % الي 20 % وصولا إلى الــ 50 % في بعض السلع، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة ما يتم عرضه في الأوكازيون من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة.

وقال إنه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 315 محضر تنوعت بين ( 3 محاضر عدم إعلان، 309 محاضر أوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية ).

وناشدت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.

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