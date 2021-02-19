★ ★ ★ ★ ★

بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المحلية في القطاع.. وتمكينها وتنمية قدراتها

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم مسابقة بعنوان "تصميم كأس السعودية" خاصة بتصميم كؤوس وجوائز أشواط "كأس السعودية" لسباقات الخيل لعام 2022م موجهة للمصممين والطلاب ومؤسسات التصميم، بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المحلية في القطاع، وتمكينها وتنمية قدراتها.



وتسعى الهيئة، من خلال هذه المسابقة، إلى تصميم مجموعات متكاملة من الكؤوس والجوائز لجميع الأشواط، تُمنح لملاك الخيول والمدربين والخيّالة، من خلال تصميم 23 قطعة ذات صبغة ثقافية استثنائية متوافقة مع الإرث الثقافي للمملكة.

وتأتي مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم في إطار تعاون نادي سباقات الخيل مع عدد من الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية المحلية في سباقات "كأس السعودية" من خلال برنامج ثقافي متنوع.

