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الأمير هاري وميجان ماركل لن يعودا للمهام الملكية

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الأمير هاري وميجان ماركل لن يعودا للمهام الملكية الأمير هاري وميجان ماركل لن يعودا للمهام الملكية

مصراوي Masrawy

04:46 م الجمعة 19 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):

أكد قصر باكنجهام اليوم الجمعة أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس، لن يعودا أبدا إلى مهامهما كأفراد بالعائلة الملكية البريطانية، وذلك بعد محادثات بينهما والملكة إليزابيث الثانية.

وتنحى دوقة ودوقة ساسكس عن مهامهما الملكية العام الماضي، ولكن كانت مراجعة لقرارهما مقررة بعد 12 شهرا.

وأكدت الملكة أنه بعدما انسحب الدوق والدوقة من العائلة الملكية، "لم يكن ممكنا (لهما) الاستمرار في مسؤوليات ومهام تصاحب الحياة العامة".

وبالتالي سوف يتم إعادة القابهما كرعاة ملكيين وألقابهم العسكرية الشرفية إلى الملكة ويعاد توزيعها بين الأفراد الملكيين الآخرين..

وكتب القصر في البيان: "بينما يحزننا جميعا قرارهما، فسوف يظل الدوق والدوقة فردين محبوبين كثيرا بالعائلة".

ويعيش هاري وميجان حاليا في كاليفورنيا مع ابنهما ارتشي وينتظران مولدا ثانيا.

ومن ناحية أخرى، تحيي العائلة الملكية اليوم ميلاد الأمير أندرو الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ61 اليوم الجمعة.

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