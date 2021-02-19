لم تحدث خسائر.. التعليم العالي تتلقى تقريرًا من البحوث الفلكية حول زلزال أبوسمبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن رصد حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الجمعة، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد التقرير بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية في جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كيلومتر شمال غرب مدينة أبوسمبل، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأشار التقرير إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية ومادية حتى الآن جراء تلك الهزة الأرضية.