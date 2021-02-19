حماس تؤكد انطلاق انتخاباتها الداخلية لاختيار قياداتها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ):

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة انطلاق انتخاباتها الداخلية لاختيار قياداتها.

وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم على تويتر "تفتخر حماس بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية".

وذكر قاسم أن انتخابات حماس "محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة".

وأضاف أن "الانتخابات عند حماس جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى حماس بأن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع".

وكان مصدر في "حماس" كشف منتصف الشهر الماضي عن توافقات داخلية بشأن حسم المناصب القيادية في انتخابات الحركة.

وقال المصدر في حينه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تحضيرات وصفت بالحاسمة تم التوصل إليها في إطار الاستعدادات لانتخابات حماس المقرر أن تبدأ قريبا بشكل منفصل في ثلاثة أقاليم تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والخارج على أن تستمر لعدة أسابيع.

وذكر المصدر أن الانتخابات الداخلية لحماس تمر بعدة مراحل سرية من ممثلي المناطق إلى مجلس شورى الحركة الذي يتولى بدوره انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وبحسب المصدر فإن رئاسة المكتب السياسي يتنافس عليها ثلاثة مرشحين هم رئيس المكتب السياسي الحالي إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل.

وكان هنية قائد حماس سابقا في قطاع غزة انتخب رئيسا للمكتب السياسي عام 2007 خلفا لمشعل الذي امتنع عن الترشح في حينه بحسب قوانين ولوائح الحركة الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.

غير أن مشعل عاد بقوة في صورة الدورة الجديدة لانتخابات حماس وشكل منافسا بارزا لهنية علما أن كلاهما يقيمان في قطر مع عدد من قيادات حماس في الخارج.

وكشف المصدر أن توافقات مسبقة تمت لاسيما بين قيادات حماس في قطاع غزة والضفة الغربية تقضي بانتخاب هنية لدورة ثانية في رئاسة المكتب السياسي للحركة.

وأوضح أنه سيتم في المقابل إسناد قيادة حماس في الخارج إلى مشعل واستمرار العاروري في الإشراف على الحركة في الضفة الغربية وبالتالي استمراره في منصب نائب رئيس المكتب السياسي وفق نظام الداخلي للحركة.

وبحسب المصدر فإن هنية إلى جانب دعمه من الداخل الفلسطيني حظي بإسناد من قيادات حماس في الخارج لاسيما في لبنان التي أجرى إليها زيارة مطولة في سبتمبر الماضي.