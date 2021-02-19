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"بسبب سكر ودقيق".. إغلاق مطار شتوتجارت عدة ساعات

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"بسبب سكر ودقيق".. إغلاق مطار شتوتجارت عدة ساعات "بسبب سكر ودقيق".. إغلاق مطار شتوتجارت عدة ساعات

مصراوي Masrawy

03:54 م الجمعة 19 فبراير 2021

شتوتجارت - (د ب أ):

بسبب زجاجات تحتوي على سكر وطحين ومسحوق خبز، تم إغلاق مطار شتوتجارت في ألمانيا مساء أمس الخميس لعدة ساعات، كما تم تعليق حركة قطارات الترام مؤقتا، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة.

وتسبب في إطلاق العملية واسعة النطاق زجاجتين تحتويان على مادة غير معروفة تم اكتشافهما في منطقة تسجيل الوصول بالمطار. وقامت قوات الشرطة بتفتيش المطار بالكامل، حيث عثرت على ست زجاجات بلاستيكية أخرى في سلة قمامة.

وبعد الفحص، اتضح أن الزجاجات تحتوي على مواد تتعلق بمكونات غذائية. وبعد ذلك تم العثور على الرجل الذي تركها أو تخلص منها قبل سفره، وفقا للتحقيقات الأولية.

وبحسب البيانات، تأخذ الشرطة الواقعة على محمل الجد، وتجري تحقيقا في خلفياتها.

وقال المتحدث إنه لا يوجد خطر على سلامة الطيران، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من المسافرين في المطار ولم تتأثر الحركة الجوية بالواقعة.

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