إسرائيل: غينيا الاستوائية تعتزم نقل سفارتها إلى القدس

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تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة أن غينيا الاستوائية تعتزم نقل سفارتها في البلاد من تل أبيب إلى القدس.

كان رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجوما مباسوجو قد أعلن القرار في خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أعلن مكتبه بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية، تعد المجر الدولة الأوروبية الوحيدة الممثلة في القدس حتى الآن حيث لديها بعثة تجارية بوضع دبلوماسي بينما تعتزم كوسوفو فتح سفارة هناك قريبا.