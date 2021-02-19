أخبار عاجلة

غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف" -
تشييع جنازة 5 أطفال من ضحايا مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية- فيديو وصور -
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

منخفض جوي وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

Print
منخفض جوي وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة منخفض جوي وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

مصراوي Masrawy

03:57 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو آخر أيام موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت الثلاثاء الماضي هي الجمعة، ويبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة غدًا السبت.

وأشارت شاكر، في تصريح خاص لمصراوي، إلى انعدام فرص الأمطار، مع إمكانية هطول أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية، مؤكدة شعور المواطنين بالدفء أثناء فترات النهار، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، وتصل لحالة الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل.

وتابعت: "الأحد المقبل تتزايد فرص تساقط أمطار محدودة على السواحل الشمالية، على أن تكون باقي المحافظات مشمسة، وتعود القاهرة لمعدلات الطقس العادية، حيث من المتوقع أن تتراوح من 19-20 درجة مئوية".

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إلى عودة الأمطار مرة أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، وتتعرض البلاد لمنخفض جوي آخر، سيكون أقل حدة من السابق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

شبكة عيون الإخبارية