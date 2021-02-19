المسؤولون في الشارع.. محافظة القاهرة تصدر بيانا بشأن أمطار اليوم

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

تعرضت منذ قليل بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة خاصة بالمنطقة الشرقية في مصر الجديدة ومدينة نصر ومنطقة المنصة وتم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

ويقوم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الآن بجولة تفقدية بعدد من أحياء وشوارع العاصمة لمتابعة انتشار الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة التعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ أيضا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة أية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.