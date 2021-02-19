وزير الأوقاف من متحف السادات بالمنوفية: الشعب يقود حرب وجود للقضاء على الإرهاب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد " عصمت السادات " بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا.

وتفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات ( بطل الحرب والسلام ) بميت ابو الكوم بمدينة تلا، الجمعة، وشاهدوا الصور التذكارية المعروضة بالمتحف للرئيس الراحل مع عائلته وأولاده وزوجته ورؤساء وملوك وقادة العالم، وكذا المقتنيات الشخصية للرئيس الراحل.

و أكد محافظ المنوفية، أن الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ أبد الدهر، كونه من أعظم رؤساء العالم لما تميز به من الشجاعة والعبقرية والإبداع والحكمة والإعتزاز بوطنه ورؤيته المستقبلية.

وتوجه وزير الأوقاف بصادق الدعوات بالرحمة للرئيس الراحل، مجددا العهد باستكمال طريق الكفاح والتنمية خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقود حرب وجود للحفاظ علي كيان الدولة المصرية والقضاء علي الإرهاب.