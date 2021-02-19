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ضبط 11 طن سلع مجهولة المصدر خلال حملة في القليوبية

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ضبط 11 طن سلع مجهولة المصدر خلال حملة في القليوبية ضبط 11 طن سلع مجهولة المصدر خلال حملة في القليوبية

مصراوي Masrawy

03:18 م الجمعة 19 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية، مصنعًا للصناعات الغذائية، وإنتاج الحلوى، ضبط به 11 طن سلع غذائية، وجرى التحفظ على المضبوطات، كما جرى ضبط صاحب مخبز يتلاعب في صرف الخبز بإثبات عمليات وهمية.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية، أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية به 11.8 طن سلع غذائية، "سكر وملح ليمون، وجيلاتين عسل، وألوان صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج" و37 ألف عبوة حلوى جيلي نكهات مختلفة مدون عليها أسماء وعلامات وهمية غير مسجلة منتج نهائي، و6 ماكينات خط إنتاج وتعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما جرى ضبط مالك مخبز بلدي لاستيلائه على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

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