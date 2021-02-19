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.. هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر

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مصر.. هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر .. هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر
جنوب غرب الصحراء الغربية

مصر.. هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية.
وكشف رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد ٣٠٠ كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، مؤكدًا أنه لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت. هزة أرضية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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