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باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة

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رئيس البلدية: عاود ممارسة النشاط دون تصريح وقدم الطلبات الداخلية

باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفاً يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري.

وأضاف: "تم رصد عدة مخالفات ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية".

وأكد "ملا" أن أمانة محافظة جدة تعمل على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظاً على الصحة العامة، مقدمة شكرها للسكان على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي (940).

باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة

باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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