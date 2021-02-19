رئيس تحالف إسرائيلي يدعو لاستبدال نتنياهو: "احتضن نائب إخواني"

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

هاجم نفتالي بينيت رئيس تحالف "يمينا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعا إلى استبداله، معربا عن اندهاشه للتقارب بين نتنياهو ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس.

وقال بينيت في مقابلة مع قناة "i24 news": "شكرا لنتنياهو واقدر عطائه، لكنه لن يكون قادرا على توحيد الشعب.. وصلنا إلى مرحلة نحتاج بها استبدال قائد، وأنا أتعهد للجميع، أنه في أول يوم لحدوث ذلك، سيكون يوما مذهلا، إسرائيل ستستمر بالازدهار، مستقبلها غير مرتبط بنتنياهو".

كما انتقد بينيت نتنياهو بسبب علاقاته مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، قائلا: "أنا سوف أتبنى كل مواطن في إسرائيل، يهودي أو عربي، لكن لن أتسامح مطلقا مع أي أحد سيحارب حق إسرائيل بالوجود".

وأضاف: "اندهشت من أن نتنياهو احتضن عباس منصور، هذا النائب الذي ينتمي لحزب ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين، وهي حركة شقيقة لحركة حماس. كما فر الليكود يوم أمس من تصويت مصيري في لجنة الانتخابات لشطب حزب التجمع من القائمة المشتركة.. الليكود فر من لجنة الانتخابات، هذا أمر مجنون، اتفهم احتياجات نتنياهو الانتخابية، لكن ما يحدث هو تجاوز الخطوط الحمراء".