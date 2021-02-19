أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس تحالف إسرائيلي يدعو لاستبدال نتنياهو: "احتضن نائب إخواني"

Print
رئيس تحالف إسرائيلي يدعو لاستبدال نتنياهو: "احتضن نائب إخواني" رئيس تحالف إسرائيلي يدعو لاستبدال نتنياهو: "احتضن نائب إخواني"

مصراوي Masrawy

02:54 م الجمعة 19 فبراير 2021

(وكالات):

هاجم نفتالي بينيت رئيس تحالف "يمينا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعا إلى استبداله، معربا عن اندهاشه للتقارب بين نتنياهو ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس.

وقال بينيت في مقابلة مع قناة "i24 news": "شكرا لنتنياهو واقدر عطائه، لكنه لن يكون قادرا على توحيد الشعب.. وصلنا إلى مرحلة نحتاج بها استبدال قائد، وأنا أتعهد للجميع، أنه في أول يوم لحدوث ذلك، سيكون يوما مذهلا، إسرائيل ستستمر بالازدهار، مستقبلها غير مرتبط بنتنياهو".

كما انتقد بينيت نتنياهو بسبب علاقاته مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، قائلا: "أنا سوف أتبنى كل مواطن في إسرائيل، يهودي أو عربي، لكن لن أتسامح مطلقا مع أي أحد سيحارب حق إسرائيل بالوجود".

وأضاف: "اندهشت من أن نتنياهو احتضن عباس منصور، هذا النائب الذي ينتمي لحزب ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين، وهي حركة شقيقة لحركة حماس. كما فر الليكود يوم أمس من تصويت مصيري في لجنة الانتخابات لشطب حزب التجمع من القائمة المشتركة.. الليكود فر من لجنة الانتخابات، هذا أمر مجنون، اتفهم احتياجات نتنياهو الانتخابية، لكن ما يحدث هو تجاوز الخطوط الحمراء".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية