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الإعلاميين تقرر إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق بعد الإساءة للصعيد

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الإعلاميين تقرر إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق بعد الإساءة للصعيد الإعلاميين تقرر إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق بعد الإساءة للصعيد

مصراوي Masrawy

02:24 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وأكد نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهلنا جميعًا وبخاصة في صعيد .

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، اليوم، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

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