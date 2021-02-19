مصادرة 256 جهاز لفك القنوات المشفرة داخل محل في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث المصنفات، كمية من أجهزة فك القنوات المشفرة داخل محل بالشرقية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الشرقية بإدارة المحل لبيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل، وأمكن ضبط المتهم حال إدارته لنشاطه.

وعثر بداخل المحل على 206 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 50 قطعة "لانة" تستخدم للتوصيل بالأجهزة لفك الشفرات عن طريق الاتصال بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية تستخدم على الأجهزة - راوتر للاتصال بالإنترنت).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.