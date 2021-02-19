بعد إيقاف برنامجه.. تامر أمين يعتذر لأهل الصعيد: "حقكم على راسي"

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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

تتقدم الإعلامي تامر أمين، باعتذار لكل أهالي الصعيد عما بدر منه تجاههم بتصريحات خلال برنامجه على قناة النهار.

وقال أمين في فيديو عبر الصفحة الرسمية لقناة النهار: "بداية حابب أتقدم باعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان في مصر زعلانين مني .. أنا لن أكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس أن الناس زعلانة منها، حتى لو كان هدفي خير وللمصلحة العامة".

وأضاف: "أنا أكثر حاجة تضايقني في الدنيا ان واحد صعيدي بس أو واحدة صعيدية يزعلوا مني، أنا من أكثر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، فصعيد مصر هو أصل مصر، وهو الذي أخرج لنا الأدباء والمفكرين والمشهورين المحترمين".

وتابع:" والله لم أقصد الإهانة تماما ودي آخر حاجة تيجي في بالي، وآخر حاجة في الدنيا لا أكون حاببها أن أحدا من الصعيد يكون زعلان مني، وأقول لكل صعيدي وصعيدية جزمتكم على راسي من فوق وأنا ابن ريف مصر وأناسب من الصعيد وأتشرف بهذا النسب، وكان قصدي خير، لكن أي واحد زعلان مني أقول له أنا آسف وأتقدم له باعتذار صريح وسينشر في كل مكان، وأقول لأهل الصعيد ماتزعلوش مني لأنكم أهل صفح وعفو وكرامة.. تحياتي لكم جميعا ولصعيد مصر".

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.