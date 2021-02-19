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لقاء يعزز روابط علاقات العمل ويدعم التشاور في مواضيع عدة والأنشطة الدبلوماسية

التقى الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، بنظيره مندوب جمهورية باكستان الدائم لدى المنظمة السفير رضوان سعيد شيخ؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات، وتقوية الدور الذي تقوم فيه.

كما استعرض المندوب الباكستاني جهود بلاده في سبيل إنجاح استضافتها لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة في دورته القادمة الـ48 بجمهورية باكستان، كما تم التطرق إلى بعض برامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وموضوع الإسلاموفوبيا، معرباً عن تقدير حكومة باكستان والشعب الباكستاني للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وحتى اليوم باعتبارها دولة المقر.

من جهته، أكد "السحيباني" أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التنسيق والتشاور في كافة المواضيع والأنشطة الدبلوماسية ذات العلاقة بالمنظمة، ونوه بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف الإسلامي، وتحقيق المصالح المشتركة، وكذلك التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدماً إلى الأمام والارتقاء.

حضر اللقاء من جانب البعثة السعودية الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي كل من محمد السليماني السكرتير الأول في المندوبية، وكذلك فاطمة البلوشي السكرتير الثاني.