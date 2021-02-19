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سمو ولي العهد يرعى سباق كأس .. غداً

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سمو ولي العهد يرعى سباق كأس السعودية.. غداً سمو ولي العهد يرعى سباق كأس .. غداً

سمو ولي العهد يرعى سباق كأس السعودية.. غداً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ــ، مساء يوم غدٍ السبت ، حفل السباق العالمي الأغلى "كأس 2021 " في نسخته الثانية ، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.
ويشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 5 , 30 مليون دولار أمريكي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم ، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادًا عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.
ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأمريكي "بوب بافرت" والبريطاني "جون جوسدن" والأمريكي "ستيفن اسموسن", ومواطنه "براد كوكس" والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف وشالح العضياني.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية سمو ولي العهد لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض المملكة للعام الثاني، وذلك في إطار حرص سموه لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030 .
وقال: " أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم ، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجوداً لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم ".
ورفع سمو رئيس هيئة الفروسية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - على ما يجده القطاع الرياضي بشكل عام و الفروسية" بشكل خاص من دعم واهتمام، مثمناً في هذا الصدد ما يلقاه نادي سباقات الخيل من دعم ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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