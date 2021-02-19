تقارير فرنسية: مفاوضات بين مرسيليا وملياردير سعودي لشراء النادي

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قد تستمر لفترة أطول في ظل التوقعات بالحصول على عرض استثنائي

كشفت تقارير فرنسية عن استمرار المفاوضات أين مالك نادي أولمبيك مرسيليا، وملياردير سعودي؛ لشراء النادي، رغم نفي إدارة النادي في مطلع شهر فبراير الجاري وجود مفاوضات او رغبة لدى المالك في البيع.

ونقلت التقارير الفرنسية عن مصادر أنه إغم نفي مالك النادي، في بيان صحفي، لوجود أي صفقة؛ إلا أن المفاوضات مستمرة منذ عدة اسابيع وهو ما يشير إلى رغبة الطرفين في اتمام عملية الاستحواذ.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أن المفاوضات قد تستمر لفترة أطول، حيث يتوقع أن مالك النادي، في حال حصوله على عرض استثنائي، سيعلن عن انتقال النادي الى مالكه الجديد .

وكانت اإارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي أصدرت في 6 فبراير الجاري بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن النادي غير معروض للبيع، وأن الإدارة الحالية مستمرة مع الفريق، وستواصل أعمالها من أجل تحقيق جميع الأهداف المرسومة.مرسيليا ملياردير سعودي