أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس تنزانيا يطالب شعبه بالصوم للتغلب على كورونا: "الرب يختبرنا"

Print
رئيس تنزانيا يطالب شعبه بالصوم للتغلب على كورونا: "الرب يختبرنا" رئيس تنزانيا يطالب شعبه بالصوم للتغلب على كورونا: "الرب يختبرنا"

مصراوي Masrawy

01:29 م الجمعة 19 فبراير 2021

دار السلام - (د ب أ):

دعا رئيس تنزانيا، جون ماجوفولي، اليوم الجمعة، التنزانيين للدعاء والصوم للتغلب على جائحة .

وقال ماجوفولي على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة "يتعين أن نلجأ إلى الرب وسينقذنا".

وأضاف الرئيس "لن نغلق البلاد الآن، نظرا لأني أعتقد أنه إذا لجأنا إلى الرب، سيزول الوباء" مشيرا إلى أن الرب "يختبرنا".

وكان تعامل رئيس تنزانيا مع جائحة فيروس كورونا قد تعرض لانتقادات بشكل واسع.

يشار إلى أن رئيس تنزانيا قد حذر أوائل هذا الشهر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إنها ستساعد في انتشار الفيروس.

ولم يفرض الرئيس المستبد بشكل كبير أي قيود منذ تفشي الفيروس، بينما قلل مرارا من خطورته وشكك في مصداقية اختبارات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم تصدر تنزانيا أي إحصائيات رسمية خاصة بفيروس كورونا منذ مطلع مايو الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية